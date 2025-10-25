Kızılcık Şerbeti 111. bölüm 1. fragman: Ömer tutuklanacak...

- Kızılcık Şerbeti 111. bölüm 1. fragmanında, Ömer'in tutuklu yargılanacağı ortaya çıktı.
- Doğa'nın trafik kazasını hafif yaralarla atlattığı, Fatih'in ise durumu kendi lehine kullanmaya çalıştığı öğrenildi.
- Işıl ve Asil arasındaki yüzleşme dikkat çekerken, yeni bölümde yaşanacaklar merak ediliyor.
Dün akşam 110. bölümü ile ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, izleyicileri yine ekrana kilitledi.
Doğa'nın trafik kazasını yaralı atlattığı öğrenilirken, Fatih ise bu durumu koz haline çevirdi.
Işıl'ın Asil ile yüzleşmesi dikkat çekerken, yeni bölümde neler olacak merak edildi.
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı çok geçmeden yayınlandı.
111. bölüm 1. fragmanında Ömer'in tutuklu yargılandığı görüldü.
İşte, o fragman...