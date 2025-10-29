Kızılcık Şerbeti 111. bölüm 2. fragman: Nilay yasak aşkı basıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Geçtiğimiz bölümde Kıvılcım’ın ihbarı sonrası Ömer’in tutuklanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.

Yeni bölüm öncesinde merakla beklenen fragman yayınlandı.

NİLAY IŞIL'I BASIYOR

Dizinin yeni bölümünde Ömer’in tutuklanması iki aileyi birbirine düşürüyor. Ömer’in akıbeti ne olacak?

Öte yandan Işıl’ın dükkanına uğrayan Nilay, Leo ve Işıl’ı basıyor. Nilay bu durumda ne yapacak?

İşte Kızılcık Şerbeti 111. bölüm 2. fragman: