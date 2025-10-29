Kızılcık Şerbeti 111. bölüm 2. fragman: Nilay yasak aşkı basıyor...

- Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümünde Işıl ve Leo'nun yasak aşkı ortaya çıkıyor.
- Ömer'in tutuklanması iki aile arasında gerilimi artırıyor.
- Işıl'ın dükkanına gelen Nilay, ikiliyi basıyor ve bu durumundan sonra ne yapacağı merak ediliyor.
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.
Geçtiğimiz bölümde Kıvılcım’ın ihbarı sonrası Ömer’in tutuklanması, sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı.
Yeni bölüm öncesinde merakla beklenen fragman yayınlandı.
NİLAY IŞIL'I BASIYOR
Dizinin yeni bölümünde Ömer’in tutuklanması iki aileyi birbirine düşürüyor. Ömer’in akıbeti ne olacak?
Öte yandan Işıl’ın dükkanına uğrayan Nilay, Leo ve Işıl’ı basıyor. Nilay bu durumda ne yapacak?
