Kızılcık Şerbeti 112. bölüm 1. fragman: Yemekte bomba patlıyor! Firaz ve Nursema…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Her Cuma izleyiciyi ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti, yeni bölümünde tansiyonu daha da yükseltiyor.

Son bölümde yaşanan olaylar izleyiciyi adeta nefessiz bıraktı. Ömer’in cezaevine girmesiyle dengeler tamamen değişti.

Yeni yayınlanan fragmanda ise büyük ipuçları var. Bakın izleyicileri neler bekliyor…

DEMET BOMBAYI PATLATIYOR

Nilay, Işıl ve Leo’yu öpüşürken gördü ve bu kez sessiz kalmayacak.

Mustafa’ya her şeyi anlatma kararı alan Nilay’ın hamlesi dizide büyük bir krize yol açacak.

Öte yandan Demet’in intikam planı devreye giriyor. Firaz’ın sevgilisi olan Demet, Nursema’ya yaklaşarak oyun kuruyor.

Nursema’nın evine yemeğe giden Demet’in sürpriz ziyareti tüm aileyi şoka uğratacak.

Yeni bölümde gözler, Firaz ve Nursema arasında yaşanacak yüzleşmede olacak.