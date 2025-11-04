Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti 112. Bölüm 2. Fragman: Mustafa’nın intikamı başlıyor…

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitledi. Mustafa intikam planını devreye sokuyor. İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.11.2025 10:26
Kızılcık Şerbeti 112. Bölüm 2. Fragman: Mustafa’nın intikamı başlıyor…
  • Show TV'nin Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünde, Kıvılcım Ömer'in suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışıyor.
  • Nilay’ın duyduklarını Mustafa’ya anlatmasıyla gerginlik artıyor.
  • Mustafa'nın intikam planı ise dizinin heyecanla beklenen yeni bölümü için merak uyandırıyor.

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Son bölümde yaşanan gelişmeler nefesleri kesti.

Yayınlanan yeni fragmanda ise heyecan artıyor. Bakın izleyicileri neler bekliyor.

MUSTAFA HAREKETE GEÇTİ

Kıvılcım, Ömer’in suçsuzluğunu kanıtlamak için çabalarken, Asil’in hamleleri Işıl’ı zor durumda bırakıyor.

Ancak asıl bomba, Nilay’ın duyduklarını Mustafa’ya anlatmasıyla patlıyor.

Mustafa’nın “Asil’den görüntüleri istemesi” yeni bölümde yaşanacak fırtınanın habercisi.

İşte Kızılcık Şerbeti 112. Bölüm 2. fragmanı:

Medya Haberleri