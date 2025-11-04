Kızılcık Şerbeti 112. Bölüm 2. Fragman: Mustafa’nın intikamı başlıyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma olduğu gibi bu hafta da izleyicileri ekran başına kilitledi.

Son bölümde yaşanan gelişmeler nefesleri kesti.

Yayınlanan yeni fragmanda ise heyecan artıyor. Bakın izleyicileri neler bekliyor.

MUSTAFA HAREKETE GEÇTİ

Kıvılcım, Ömer’in suçsuzluğunu kanıtlamak için çabalarken, Asil’in hamleleri Işıl’ı zor durumda bırakıyor.

Ancak asıl bomba, Nilay’ın duyduklarını Mustafa’ya anlatmasıyla patlıyor.

Mustafa’nın “Asil’den görüntüleri istemesi” yeni bölümde yaşanacak fırtınanın habercisi.

İşte Kızılcık Şerbeti 112. Bölüm 2. fragmanı: