Kızılcık Şerbeti 114. bölüm 1. fragman: Abdullah yine evleniyor...

Show TV'nin iddialı fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, 113. bölümüyle ekrana geldi.

Bölüme damga vuran olaylar arasında; Ömer'in Kıvılcım'ı affetmemesi, Firaz'ın yasak aşkının ortaya çıkması, Mustafa'nın büyük intikamı yer aldı.

Son sahne ise Doğa, Mustafa ve Işıl'ın tekne kazası ile bitti.

3 oyuncunun da diziden ayrılacağı zaten açıklanmıştı.

Kızılcık Şerbeti izleyicileri, yeni bölüm fragmanını dört gözle bekledi.

Fragmanda ise Abdullah Ünal'ın yeniden evlenmesi, Kıvılcım'ın evlat acısı ve Ünal Ailesi'nin nasıl toparlanacağı yayınlandı.

İşte, Kızılcık Şerbeti 114. bölüm 1.fragmanı...