Kızılcık Şerbeti 114. bölüm 2. fragman: Ömer’e yeni partner geliyor

- Show TV dizisi Kızılcık Şerbeti'ne yeni oyuncuların katılacağı duyuruldu.
- Yeni bölüm fragmanında Abdullah'ın evlenmek istediği, Salkım, Çimen'in tanıştığı Emir'in annesi olarak ortaya çıkıyor.
- Ayrıca, Ömer'in yeni biriyle tanışması dizide dikkat çeken bir gelişme oldu.
Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, Cuma akşamlarının en çok konuşulan yapımlarından biri olmayı sürdürüyor.
Son bölümde yaşanan beklenmedik vedalar, dizinin takipçileri arasında büyük yankı uyandırdı.
Yeni bölüm fragmanının yayınlanmasıyla birlikte heyecan daha da arttı. Diziye yeni oyuncular geliyor…
ÖMER’E YENİ PARTNER GELİYOR
Dizinin yeni bölümünde Abdullah yeniden evlenmek istediğini söylüyor. Abdullah’ın evlenmek istediği Salkım, Çimen’in yeni tanıştığı Emir’in annesi çıkıyor.
Öte yandan Ömer, yeni biriyle tanışıyor. Diziye yeni dahil olan güzel oyuncu, Ömer’in yeni partneri mi olacak?
İşte Kızılcık Şerbeti 114. Bölüm 2. Fragman: