Kızılcık Şerbeti 115. bölüm fragmanı: Ünallardan biri yaşıyor… “Doğa?”

Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümünde yaşanan büyük olaylarla izleyicileri adeta ekran başına kilitledi. Diziden yeni fragman geldi. Ünallardan bir kişi yaşıyor… İşte Kızılcık Şerbeti 115. bölüm fragmanı…

Yayınlama Tarihi: 22.11.2025 10:17
  • Kızılcık Şerbeti dizisinin 115. bölüm fragmanı yayımlandı ve izleyicileri merak içinde bıraktı.
  • Abdullah ve Salkım evleniyor, bu da evdeki dengeleri değiştiriyor.
  • Ayrıca, Asil'in Ünal ailesinden birinin yaşadığını öğrenmesi izleyicileri daha da heyecanlandırıyor.

Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, yayınlanan son bölümüyle yine gündemin zirvesine oturdu.

Beklenmedik ayrılıkların ardından yapım ekibi boşalan kadroyu hızlıca yeni transferlerle doldurmaya başladı.

Dün akşam ekrana gelen heyecan dolu bölümün hemen ardından yeni fragman da yayımlandı.

Yeni bölümde neler olacak?

BİRİ YAŞIYOR...

Abdullah ve Salkım evleniyor. Salkım’ın gelişiyle evdeki bütün dengeler değişecek.

Öte yandan Asil, Ünal ailesinden birinin yaşadığını öğreniyor. Kim olduğu ise merak konusu.

İşte Kızılcık şerbeti 115. bölüm fragmanı:

