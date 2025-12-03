Kızılcık Şerbeti 116. bölüm 2. fragman: Fatih, Başak'la evleniyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kızılcık Şerbeti 116. Bölüm 2. Fragmanı yayında.

Ünal ve Keskin ailesini bir araya getiren Fatih ve Başak’ın evliliği, Fatih’in Kıvılcım’a açıklamasıyla Kıvılcım’ın içindeki ateşi harlıyor.

En kötü zamanlarında birbirlerinin yanında olmayan iki eski aşık Kıvılcım ve Ömer’in yüz yüze gelmesi sert bir yüzleşme yaşanmasına sebep olurken Ömer’in “Benim en kötü zamanım sendin” sözleri duygu dolu anlara sebep oluyor.

Çimen ve Emir’i Salkım’ın uygunsuz bir durumda yakalaması, iki aileyi karşı karşıya getiren yeni bir krizin fitilini ateşlerken, yaşanacaklar yeni bölüme dair ilgiyi zirveye taşıyor.

Asude’nin, Nursema’ya oğlu konusunda yaptığı sert uyarıları hatırlatması tansiyonu yükseltirken, Nilay’ın Nursema’dan şüphelenip telefonunu karıştırdığı anlar dikkat çekiyor.

İşte, yeni bölümden son fragman...