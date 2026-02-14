Kızılcık Şerbeti 126. bölüm fragmanı: "Dini nikahımızı kıyalım..."

- Show TV'nin popüler dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Elif'in iddiaları sonrası Nursema, İlhami ile birlikte olduğunu açıkladı.
- İlhami, Nursema'ya dini nikah kıymak için Ünal ailesine gitmeye karar verdi.
- Nilay, Salkım'ın görücü teklifini reddetti ancak Yağız'ı görünce fikri değişebilir.
Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yer yerinden oynadı.
Elif'in ortaya attığı iddialar sonrası köşeye sıkışan Nursema, İlhami ile birlikte olduğunu söyledi.
Salkım’ın, Nursema ve Nilay’ı evden göndermek için başlattığı evlendirme operasyonu izleyicileri ekran başına kilitledi.
Aile içindeki gizli ittifaklarla sarsılan izleyiciler, yayınlanan yeni fragmanla nefeslerini tuttu.
Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?
İLHAMİ VE NURSEMA EVLENİYOR
Nursema'nın ailesine söylediği yalan, İlhami'yi harekete geçirdi. Nursema'ya duyguları olan İlhami, dini nikahını kıymak için Ünal ailesine gidecek.
Öte yandan Nilay, Salkım'ın görücü teklifini reddetti. Ancak Yağız'ı görünce fikirleri değişebilir. Nilay ve Yağız arasında neler olacak?
İşte Kızılcık Şerbeti 126. bölüm fragmanı: