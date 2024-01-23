Kızılcık Şerbeti 48. bölüm 2. fragman: Mustafa Nilay'ı bakın kimle bastı "Çocuk senden değil" Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta izleyicileri adeta ekran başına kilitlemişti. Nilay'ın çocuğunun babası resmen başkası çıktı. Mustafa, Nilay'ı bakın kimle bastı... İşte Kızılcık Şerbeti 48. bölüm 2. fragman...

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ensonhaber.com

Star TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, geçtiğimiz hafta yayınlanan son bölümüyle reytingleri altüst etmişti.

Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Sibel Taşçıoğlu gibi usta oyuncuların muazzam performanslarıyla dikkat çeken dizi, yine gündeme oturdu.

Dizinin son bölümünde Nilay’ın sadakatsizliği ortaya çıkınca, tüm sosyal medya bebeğin babası hakkında paylaşımlar yapmaya başladı.

Tüm gerçekler yeni bölümde ortaya çıkıyor. Diziden ikinci fragman geldi.

Mustafa Nilay'ı bastı

Dizinin yeni bölüm fragmanında fenalaşan ve hastaneye kaldırılan Abdullah Bey, iyileşiyor. Evine, ailesinin yanına geri dönüyor. Alev bu durumda ne yapacak?

Öte yandan çocuğu olamayacağını öğrenen Mustafa, Nilay'ın bebeğinin kendisinden olmadığını düşünüyor ve Nilay'a soruyor.

Nilay'ı odada başkasıyla konuşurken gören Mustafa, bakalım Nilay'ı boşayacak mı? Nilay bebeğin kendisinden olmadığını itiraf ediyor.

İşte Kızılcık Şerbeti 48. bölüm 2. fragman...