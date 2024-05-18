Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı: Doğa'nın şartı bakın neymiş.... Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, dün akşam izleyicileri ekran başına kilitledi. Doğa Fatih'e dönecek mi? Doğa'nın tek şartı ne? İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...

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ensonhaber.com

Cuma gecelerinin vazgeçilmezi, Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yine ekran başındakileri büyüledi.

Başrollerinde Ceren Karakoç, Barış Kılıç, Sıla Türkoğlu, Evrim Alasya, Müjde Uzman ve Ahmet Mümtaz Taylan gibi birbirinden yetenekli isimlerin yer aldığı dizinin senaryosunu Melis Civelek kaleme alıyor.

Dün akşam yayınlanan nefes kesen bölümün ardından, herkesin merakla beklediği yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Heyecan dolu sahneleriyle seyircileri ekrana kilitleyen Kızılcık Şerbeti, önümüzdeki hafta da yine çok konuşulacak gibi görünüyor.

Doğa ve Fatih barıştı mı?

Dizinin son sahnesinde Doğa Fatih'e bir şartı olduğunu söyledi. Şartını söylüyor ancak Fatih yerine getirebilecek mi?

İşte Kızılcık Şerbeti 64. bölüm fragmanı...