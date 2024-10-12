Yağmur Dinç

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, dün akşam yeni bölümü ile ekrana geldi.

Bölüme, Fatih ile Doğa'nın tatlı atışmaları damga vururken izleyiciler ise "yeniden mi" sorusunu akıllara getirdi.

Sosyal medyada "Fatih ve Doğa barışacak" yorumu yapanların hevesi ise kursağında kaldı.

Yayınlanan 72. bölüm 1. fragmanında yaşananlar, şoke etti.

Fragmanda, Fatih'in intikam almak için Ömer'in sevgilisi ile birlikte olduğu anlar yer aldı.

Öte yandan, Giray ve Heves ise miraslarının bağışlandığı haberi ile büyük bir yıkım yaşıyor.

İşte Kızılcık Şerbeti yeni bölüm fragmanı...