Kızılcık Şerbeti 79. bölüm 1. fragmanı: Görkem'in bebeği ölüyor!

Yağmur Dinç

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları yayınlanıyor.

Her cumaya damga vuran dizi, son bölümüyle izleyiciler ekrana kilitledi.

Görkem'in Fatih ve metresini ifşa etmesi ve üstüne boşanmak istememesi ağızları açık bıraktı.

Fatih, Doğa için sınırları zorlarken; Kıvılcım ise birçok şeyin farkına vardı.

YENİ FRAGMAN YAYINLANDI

Son sahnede ise Cemal'e yakalanan Kıvılcım ve Ömer, yeni bölümü merak ettirdi.

Kızılcık Şerbeti 79. bölüm fragmanı ise bir kez daha şoke etti.

Fragmanda Ömer'in bıçaklandığı görüldü. Öte yandan bebeği için kötü haber alan Görkem, adeta yıkıldı.

İşte Kızılcık Şerbeti 79. bölüm 1. fragmanı!