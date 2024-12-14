Yağmur Dinç

Başrollerinde Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör, Barış Kılıç gibi isimlerin rol aldığı Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları yayınlanıyor.

Her cumaya damga vuran dizi, son bölümüyle izleyiciler ekrana kilitledi.

Son bölümde bebeğini kaybeden Görkem, Doğa'yı suçlamak için plan yaptı ancak boşa çıktı.

Fatih'in Doğa'ya olan inancı gittikçe arttı, Ünal'lara itiraf etti ve evi terk etti.

Deliye dönen Görkem ise ne yapacağını şaşırdı.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ FRAGMAN

Yeni bölüm fragmanında ise Görkem'in intikam ateşi damga vurdu.

Kızılcık Şerbeti 81. bölüm 1. fragmanda Kıvılcım'ın evini basan Görkem, Doğa'ya metres yaftası yapıştırdı.

"Yuva yıkan kadın oldum" diyerek endişelenen Doğa, endişelendi.

Ömer ise Görkem'in planlarını bozacak bir hamle yaptı.

Fatih ise şirket içinde babasıyla yüzleşiyor ve büyük bir kavga patlak veriyor. Abdullah Bey ise Fatih şirketten kovuyor!

İşte yeni bölüm fragmanı...