Kızılcık Şerbeti 82. bölüm 2. fragman: Görkem'in finali! 4 ölü, 9 yaralı...

Yağmur Dinç

Show TV'nin dizisi Kızılcık Şerbeti'nde tansiyon gittikçe artıyor.

Kadrosunda; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu, Doğukan Güngör, Ceren Yalazoğlu, Feyza Civelek gibi isimlerin yer aldığı dizi, son fragmanıyla ağızları açık bıraktı.

Ailesine rest çekerek Doğa’nın yanına gelen Fatih, Görkem'i adeta delirtti.

FİNAL GİBİ FRAGMAN

Elindekini ardına koymayan Görkem ise ortalığı ateşe verdi.

Kızılcık Şerbeti 82. bölüm 2. fragmanında Görkem yılbaşı eğlencesi için toplanan herkese saldırı düzenledi.

Fragmanda sağlık ekipleri 4 ölü 4'ü ağır 9 yaralı olduğunu söyledi. Sezon finali gibi olan fragman ise sosyal medyada gündem oldu.

İzleyiciler ise kimlerin öldüğünü merak etti.

İşte o fragman...