Kızılcık Şerbeti Çimen’in tesettür gizemi ortaya çıktı! Bakın gerçek neymiş… Kızılcık Şerbeti dizisinin son bölümünde yer yerinden oynadı. Çimen, Görkem'in abisiyle imam nikahı kıyıp tesettüre girdi. Milyonları şaşırtan bu gelişmeyle birlikte Kıvılcım'dan bomba paylaşım geldi. Peki, Çimen gerçekten tesettüre girdi mi? İşte Evrim Alasya'nın paylaşımı...

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Her hafta Cuma günü Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşan Kızılcık Şerbeti, olaylarıyla gündemi sallamaya devam ediyor.

Dizinin son yayınlanan bölümünde yaşananlar ise milyonların ağızlarını açık bıraktı.

Çimen ve Metehan’ın kendilerinden yaşça büyük kişilerle yaşadıkları ilişki, herkesi şaşkına çevirdi. Ancak bu kadarıyla kalmadı.

Çimen, Ömer’le aşk yaşayan, ardından Fatih’le evlilik adımları atan Görkem’in abisiyle aşk yaşıyordu.

Evli ve iki çocuğunun olduğunu öğrenen Çimen, iki tatlı dile kanarak imam nikahı kıydı ve tesettüre girdi.

Son sahne sosyal medyada büyük olay yarattı. Kıvılcım’a hayat veren Evrim Alasya’dan fragman gibi paylaşım geldi.

Çimen'i paraladı

Evrim Alasya sosyal medya hesabından set arasında paylaşım yaptı. Ünlü oyuncu paylaşımında, "Çimen'i paraladıktan sonra yemek arasında kendime gelmeye çalışıyorum, benden foto isteyenlere duyurulur." ifadelerini kullandı.