Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, diziden çıktı mı? Cemre ile takla atınca...

- Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanı, Doğa'nın geçirdiği kaza sahnesiyle izleyicileri meraklandırdı.
- Bu durum, Doğa karakterinin akıbeti ve Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı sorularını gündeme getirdi.
- Henüz bu konuda resmî bir açıklama yapılmadı ve Doğa'nın durumu ilerleyen bölümlerde belli olacak.
Dördüncü sezonu ile Show TV'de ekrana gelen Kızılcık Şerbeti, izleyicilerin nefesini kesti.
Son fragmanda yayınlanan sahneler, "Doğa ölecek mi" sorusunu gündeme getirdi.
Yeni arabasıyla kaza yapan Doğa karakterinin akıbeti merak konusu oldu.
Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağı da araştırılıyor.
Peki; Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi? Diziden çıkacak mı? Yanıtı...
DOĞA ÖLECEK Mİ
Doğa karakterini canlandıran başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun diziden ayrılıp ayrılmayacağına dair şu ana kadar resmî bir açıklama yapılmadı.
Doğa'nın geçirdiği kaza sonrası durumu ilerleyen bölümlerde netlik kazanacak.