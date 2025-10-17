Kızılcık Şerbeti Doğa ölecek mi, diziden çıktı mı? Cemre ile takla atınca... Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölüm fragmanı kaza sahnesiyle gündem oldu. Doğa'nın yeni arabasıyla takla attığı anlar izleyicileri meraklandırdı. Peki; Kızılcık Şerbeti Doğa ve Cemre ölecek mi? Diziden ayrılacak mı? İşte, detaylar...