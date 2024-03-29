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Kızılcık Şerbeti Giray'ın gerçek aşkı 16 yaş küçük çıktı! Cesur pozlarıyla gündemde...

Kızılcık Şerbeti Giray'ın gerçek aşkı 16 yaş küçük çıktı! Cesur pozlarıyla gündemde... Kızılcık Şerbeti kadrosuna dahil olan Kaan Taşener, "Giray" karakterini canlandırıyor. Doğa ile yolları kesişen Giray dikkatleri çekerken, ünlü oyuncunun gerçek aşk hayatı da gündeme oturdu. 16 yaş küçük sevgilisi ile pozları görenleri şaşırttı.