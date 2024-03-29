Kızılcık Şerbeti Giray'ın gerçek aşkı 16 yaş küçük çıktı! Cesur pozlarıyla gündemde...

Kızılcık Şerbeti izleyicilerinin uzun zamandır beklediği karakter geldi.
Fatih hayatına devam ederken Doğa'nın geri planda kalması hoş karşılanmıyordu, ancak dengeler değişti.
Doğa karakteri ile yolları kesişen isim Giray oldu.
Kızılcık Şerbeti'nin yeni ismi Giray'a oyuncu Kaan Taşener hayat veriyor.
İzleyicilerin hakkındaki bilgileri araştırdığı Taşener, magazine sık sık sevgilisi ile yansıyor.
Küçük sevgilisi
Önceleri Fatmagül'ün Suçu Ne, Kuzey Güney, Diriliş Ertuğrul, Kanunsuz Topraklar gibi yapımlarda rol alan Kaan Taşener, Kızılcık Şerbeti ile daha da dikkat çekiyor.
44 yaşındaki Kaan Taşaner (44), 2021 yılından beri Seray Dura ile birliktelik yaşıyor.
Taşener'den 16 yaş küçük sevgilisi Seray Dura, oyunculuk ve modellik yapıyor.
Seray Dura'nın güzelliği ile görenleri büyülüyor.