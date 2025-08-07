Kızılcık Şerbeti ne zaman başlıyor? Kızılcık Şerbeti yeni sezon tarihi...

Show TV ekranlarının sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, yaz tatilinin ardından yeni sezon hazırlıklarına hız verdi.
Geçtiğimiz sezon final sahnesiyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen yapım, yeni bölümleriyle geri dönmeye hazırlanıyor.
30 Mayıs 2025 Cuma akşamı yayınlanan 103. bölümüyle sezon finali yapan dizi için yeni sezon heyecanı dorukta.
Yeni sezonun başlayacağı tarihi merak eden izleyiciler, "Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlayacak?" sorusuna yanıt arıyor.
Peki, Kızılcık Şerbeti yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte, merakla beklenen sezon tarihiyle ilgili son gelişmeler...
Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin 4. sezonu 19 Eylül Cuma günü geri dönüyor.