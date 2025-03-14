Kızılcık Şerbeti Sönmez'in gerçek kızı bakın kim çıktı! O ismi herkes tanıyor...

Yağmur Uçar

Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti, cuma akşamlarına damga vuruyor.

Dizinin konusu kadar oyuncu kadrosuna dair detaylar da merak konusu oluyor.

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde, Sönmez Hanım'ın hastalığı ortaya çıktı.

Sönmez'i canlandıran Aliye Uzunatağan ise izleyicilerin gündemine geldi.

Diziden ayrılıp ayrılmayacağı merak konusu olan usta oyuncu, bakın kimin annesi çıktı...

Kızılcık Şerbeti'nde Alev ve Kıvılcım'ın annesi Sönmez'i oynayan Aliye Uzunatağan, gerçek hayatta da bir çocuk sahibi.

Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Ayşecan Tatari'nin annesi olan Uzunatağan, kızını küçük yaşlardan beri oyunculuk eğitimlerine gönderdi.