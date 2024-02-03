Kızılcık Şerbeti'nde senaryo değişikliği! Başrol yoğun bakımda... "Kızılcık Şerbeti" dizisinde, başarılı oyuncu Settar Tanrıöğen'in sağlık sorunları nedeniyle senaryo değişikliği yapılacak.

ensonhaber.com

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nden kötü haber...

Dizide "Abdullah" karakterine hayat veren Settar Tanrıöğen, geçtiğimiz günlerde beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmış ve iki kez ameliyat geçirmişti.

Yoğun bakımda tedavisi süren 61 yaşındaki usta oyuncunun sağlık durumu belirsizliğini koruyor.

Öte yandan Kızılcık Şerbeti'nin akıbeti de merak ediliyor.

Bu kapsamda beklenen açıklama, dizinin Sönmez Annesi'nden geldi.

Senaryo değişecek

Kızılcık Şerbeti oyuncusu Aliye Uzunatağan, Tanrıöğen'in durumu hakkında açıklama yaptı. Uzunatağan, "Çok üzgünüz çok. Henüz yoğun bakımda... Settar'ın gelişini bekleyeceğiz. Senaryoda değişiklik olacak" ifadelerini kullandı.