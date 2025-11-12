Abone ol: Google News

Kızılcık Şerbeti'nde veda: Üçü birlikte ölüyor...

Kızılcık Şerbeti dizisi yeni bölümünde Doğa, Işıl ve Mustafa'nın yaptığı kaza, karakterlerin diziden çıkış sinyallerini de veriyor.

Yayınlama Tarihi: 12.11.2025 10:43
  • Kızılcık Şerbeti dizisi, Doğa, Işıl ve Mustafa karakterlerinin gemi kazasında hayatını kaybetmesiyle önemli bir kadro değişikliği yaşıyor.
  • Yeni fragmanda bu karakterlerin diziden ayrılacaklarına dair ipuçları verildi.
  • Başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun ayrılığı kesinleşirken, yerine gelecek karakterler ise henüz belli değil.

Show TV'nin adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti, ciddi bir kadro değişikliğine gidiyor.

İlk sezondan itibaren hem bölümleri hem oyuncuları ile gündemden düşmeyen dizide resmen yaprak dökümü yaşanıyor.

Yayınlanan yeni fragman da ayrılıkların sinyalini verdi.

Geçtiğimiz hafta "Doğa" karakterini canlandıran başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun ayrılığı kesinleşmişti.

2 karakterin daha vedasına karar verildi.

3 OYUNCU GİDİYOR

Doğa, Işıl ve Mustafa karakterleri gemi kazası ile hayatını kaybedecek gibi görünüyor.

Yolları ayrılan oyuncuların yerine ise senaryonun nasıl şekilleneceği bilinmiyor.

