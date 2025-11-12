Kızılcık Şerbeti'nde veda: Üçü birlikte ölüyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV'nin adından sıkça söz ettiren dizisi Kızılcık Şerbeti, ciddi bir kadro değişikliğine gidiyor.

İlk sezondan itibaren hem bölümleri hem oyuncuları ile gündemden düşmeyen dizide resmen yaprak dökümü yaşanıyor.

Yayınlanan yeni fragman da ayrılıkların sinyalini verdi.

Geçtiğimiz hafta "Doğa" karakterini canlandıran başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun ayrılığı kesinleşmişti.

2 karakterin daha vedasına karar verildi.

3 OYUNCU GİDİYOR

Doğa, Işıl ve Mustafa karakterleri gemi kazası ile hayatını kaybedecek gibi görünüyor.

Yolları ayrılan oyuncuların yerine ise senaryonun nasıl şekilleneceği bilinmiyor.