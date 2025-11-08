Kızılcık Şerbeti’nde yaprak dökümü başladı: İşte Kızılcık Şerbeti 113. Bölüm fragmanı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti, her Cuma olduğu gibi bu hafta da gündemden düşmüyor.

Son bölümde yaşanan olaylar izleyicileri derinden etkilerken, yeni bölüm fragmanı sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Yeni bölümde beklenen ayrılıklar da merakı artırdı.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

DİZİDE AYRILIK RÜZGARI

Ömer ceza evinden çıkıyor, Kıvılcım'ı nasıl karşılayacak?

Öte yandan Mustafa, büyük planını devreye sokuyor. Hem Işıl’ın canını almak istiyor, hem de kendi hayatından vazgeçiyor.

Peki, bu bölümde kimler diziden ayrılacak? İşte Kızılcık Şerbeti 113. bölüm fragmanı: