Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz konuk: Ünlü şarkıcı geliyor

- Kızılcık Şerbeti dizisine ünlü şarkıcı Yeliz konuk oluyor.
- Yeni bölümde Ömer ve Kıvılcım'ın oğulları Kemal'in sünnet düğünü ekrana gelecek.
- Yeliz, bu özel gecede sahne alarak sevilen şarkılarını söyleyecek.
Ekranların ilgiyle takip edilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyicilere sürpriz yaşatmaya hazırlanıyor.
SHOW TV ekranlarında yayınlanan ve yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği dizinin kadrosuna, müzik dünyasından ünlü bir isim konuk oluyor.
Gold Film imzalı dizide başrolleri Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Doğukan Güngör, Seray Kayave Erkan Avcı paylaşıyor.
Bu akşam yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan dizide konuk isim damga vuracak.
ÜNLÜ ŞARKICI GELİYOR
Kızılcık Şerbeti’nin bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümünde ünlü şarkıcı Yeliz konuk olacak.
Bölümde, Ömer ve Kıvılcım’ın oğulları Kemal için düzenlenen sünnet düğünü ekranlara gelecek.
Aileleri ve yakın çevreyi bir araya getiren bu özel gecede Yeliz sahne alarak sevilen şarkılarını seslendirecek.