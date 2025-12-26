Kızılcık Şerbeti'ne sürpriz konuk: Ünlü şarkıcı geliyor Ekranların en çok konuşulan yapımları arasında yer alan Kızılcık Şerbeti, yeni bölümleriyle izleyiciyi şaşırtmaya devam ediyor. SHOW TV’de yayınlanan diziye bu kez müzik dünyasından sürpriz bir isim konuk olmaya hazırlanıyor.