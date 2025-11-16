Kızılcık Şerbeti’ne sürpriz transfer: Abdullah’ın yeni eşi geliyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Show TV’nin reyting listelerini altüst eden popüler dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle izleyicileri yine ekrana kilitledi.

Dizide Işıl, Mustafa ve Doğa karakterlerinin ayrılması sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Yapım ekibi boşalan kadroyu yeni transferlerle güçlendirmeye başladı.

Dizinin yeni bölümünde kadroya sürpriz bir oyuncu dahil oluyor. İşte Abdullah’ın müstakbel eşi…

ABDULLAH’A YENİ PARTNER

Fragmanda Abdullah’ın yeniden evlenme isteğini dile getirmesi dikkat çekerken, bu gelişmenin ardından diziye katılacak yeni oyuncu da netleşti.

Başarılı oyuncu Özge Borak, dizinin kadrosuna “Salkım” karakteriyle dahil oluyor.

Borak’ın canlandıracağı Salkım’ın, Abdullah’ın hayatında nasıl bir yer edineceği ve aile dengelerini nasıl değiştireceği ise ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.