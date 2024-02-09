Kızılcık Şerbeti'nın Azra'sı sosyal medyada cesur çıktı "Metehan'ın dibi düşecek" Kızılcık Şerbeti'ne geçtiğimiz bölümde dahil olan Azra karakteri, sosyal medyada uzun süre konuşulmuştu. Azra karakterine hayat veren Sema Öztürk'ü bir de sosyal medyada görün. Pozları görenleri mest etti.

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Show TV ekranlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son bölümüyle yine sosyal medyayı sallamıştı. Özellikle diziye yeni dahil olan Azra, büyük bir konu haline geldi.

Metehan'ın kendisinden yaşça büyük Azra'dan hoşlanması, gündeme bomba gibi oturmuştu.

Dizide Azra karakterine hayat veren Sema Öztürk'ü bir de sosyal medyada görün. Sanki bambaşka biri...

Cesur pozlarıyla nefes kesti

Ünlü oyuncu Sema Öztürk, sosyal medya hesabından yayınladığı cüretkar pozlarıyla izleyicilerin beğenisini topladı.

İşte Instagram kareleri...

Sema Öztürk kimdir?

Sema Öztürk, İstanbul'da 23 Haziran 1977'de dünyaya geldi ve İstanbul Üniversitesi İngilizce İktisat Bölümünden mezun oldu.

Kral TV'de VJ'lik ve sunuculuk yaptıktan sonra birçok farklı programda ve dizide başarılı performansıyla adından söz ettirdi.

Televizyon kariyerinde "Şaka Gibi", "Ekopazar", "Yabancı Gelin", "Bugün Ne Giysem (Final)", "Dokun Bana", "Formula 1", "2 Oda 1 Salon" gibi programların sunuculuğunu üstlendi.

Ayrıca, "Karadayı", "Hacı", "Melekler Adası", "Kara Melek", "Ayrılsak da Beraberiz", "Meryem" gibi dizilerde ve "Deli Dumrul", "Avrupalı" gibi sinema filmlerinde başrol oyuncusu olarak yer aldı.

2007-2008 yılları arasında ise Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Jülide Toros karakterini canlandırdı.

Son olarak, 2019-2020 yılları arasında Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Damla karakterini başarıyla hayat verdi.