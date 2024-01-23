Her Cuma Show TV ekranlarında reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti dizisi, oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.
Başrollerinde birbirinden başarılı oyuncuların yer aldığı dizi, yayınlandığı her bölümle sosyal medyaya konu oluyor.
Dizide Doğa’nın (Sıla Türkoğlu) kız kardeşi, Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) kızı Çimen rolünü canlandıran Selin Türkmen, hem oyunculuğu hem de güzelliğiyle adından söz ettiriyor.
Sosyal medya hesabını aktif kullanan genç oyuncu, verdiği cesur pozlarla gündemden düşmüyor.
Bol dekolteli elbisesiyle nabız yükseltti
Selin Türkmen, siyah mini ve göğüs dekolteli elbisesiyle kamera karşısına geçti.
Verdiği cesur pozları, yaklaşık 130 bin takipçisi bulunan sosyal medya hesabından yayınladı.
23 yaşındaki güzel oyuncunun pozları kısa sürede yoğun ilgi gördü. Takipçilerinden tam not aldı.
Genç oyuncu, 2020 yılında Sen Çal Kapımı dizisiyle oyunculuğa adım atmıştı. Ardından Kızılcık Şerbeti’nde Çimen karakteriyle mesleğine devam ediyor.