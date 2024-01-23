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Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i dekolteyi arşa çıkardı, hayranları çıldırdı! "Çok cesursun"

Kızılcık Şerbeti’nin Çimen’i dekolteyi arşa çıkardı, hayranları çıldırdı! "Çok cesursun" Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakterini canlandıran Selin Türkmen, sosyal medya pozlarıyla gündemden düşmüyor. Hem güzelliği, hem cesur pozları kendine hayran bırakıyor. Son olarak siyah mini elbisesiyle verdiği dekolteli pozlar sosyal medyayı salladı. İşte o kareler...