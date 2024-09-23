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Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i o diziye transfer oldu! İşte yeni rolü

Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i o diziye transfer oldu! İşte yeni rolü Kızılcık Şerbeti dizisinde Çimen karakteriyle çıkış yakalayan Selin Türkmen, yeni bir diziye geçiş yaptı.