Kızılcık Şerbeti'nin Çimen'i o diziye transfer oldu! İşte yeni rolü

Yağmur Dinç
Show TV'nin iddialı dizisi Kızılcık Şerbeti'nin ilk kadrosunda yer alan Selin Türkmen, Çimen karakterini canlandırdı.
Kıvılcım'ın kızı Çimen'in Hollanda'ya yerleşmesi üzerine senaryodan çıkan Türkmen, yeni bir proje ile el sıkıştı.
İŞTE YENİ KARAKTERİ
2000 yılında Osmaniye’de dünyaya gelen Selin Türkmen, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim görürken oyunculuk kariyerine yöneldi.
BKM çatısı altında Yılmaz Erdoğan’dan drama ve oyunculuk dersleri aldı; akabinde İstanbul’da BKM Mutfak’ta tiyatro sahnesine adım attı.
ATV'de yayınlanacak Karadut dizisine geçen Selin Türkmen, , “Aslı Erdem” karakteri ile seyirci karşısına çıkıyor.