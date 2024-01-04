Kızılcık Şerbeti'nin Görkem'i Özge Özacar tesettürlü haliyle mest etti "41 kere maşallah" Show TV’nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’nin kadrosuna katılan Özge Özacar, önce açık haliyle izleyici karşısına geçti. Yeni bölümde ise tesettürlü hali sosyal medyaya damga vurdu. Başörtülü Özge Özacar, takipçilerini büyüledi.

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisine, Görkem karakteriyle dahil olan Özge Özacar, gündemi salladı.

Daha önce Kısmet dizisinde Melike karakteriyle büyük bir hayran kitlesi oluşturmuştu. Güzelliği ayrı, oyunculuğu ayrı beğeni topladı.

Sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozları ise onu zirveye taşıdı. Takipçi üstüne takipçi kazandı.

Kızılcık Şerbeti'nde Ömer karakterinin partneri olarak diziye dahil olan Özge Özacar, önce açık bir şekilde izleyici karşısına çıktı.

Şimdi de tesettüre girdi

Dizinin yeni fragmanında ise tesettürlü hali dikkat çekti. Özge Özacar'ın başörtülü hali, sosyal medyayı salladı.

Ünlü oyuncuya tesettür çok yakıştırıldı. Sosyal medya kullanıcılarından "Çok yakışmış", "Maşallah", "Ne güzel olmuşsun" gibi iltifatlar yağdı.