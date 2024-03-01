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Asıl adı Saliha Aliye Uzunatağan olan 1951 doğumlu oyuncu, 72 yaşına girdi.
Çanakkaleli olan Aliye Uzunatağan, kariyeri boyunca birçok yapımda rol aldı.
İlk olarak Kara Melek dizisinde oynayan Uzunatağan; Evdeki Yabancı, Zalim, Yüksek Sosyete, Unutulmaz gibi dizilerde boy göstermiştir.
Yıllanmış güzellik
Şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez'i olan Aliye Uzunatağan, gençlik haliyle merak konusu oldu.
Aliye Uzunatağan'ın yıllar önceki halini görenler, yorum yapmadan geçemedi.
İşte ünlü oyuncunun gençlik yılları...