Kızılcık Şerbeti 109. bölüm 1. fragman: Büyük sırrı saklama vakti...

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti, cuma akşamları yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Dün akşamki bölümün ardından gözler fragmana çevrildi.

Seyircilerin izlediği Kızılcık Şerbeti 109. bölüm 1. fragmanı, oldukça heyecan vericiydi.

Çimen’in gelişiyle eve bir mutluluk havası gelmişse de Ömer’in huzursuzluğu devam etmektedir.

Suçsuz olduğuna inandığı genci hapisten çıkarmak için uğraşmaktadır. Sonunda dayanamaz ve tüm gerçekleri Kıvılcım’a söyler.

Kıvılcım ise yeni fragmanda, "Bu sırrı sonsuza kadar aramızda saklayacağız" der.

İşte, yeni bölümden ilk fragman...