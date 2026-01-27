Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz 16. bölüm 2. fragman: Oruç’tan Eleni’ye bomba itiraf!

Her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisi, yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak. Diziden beklenen yeni fragman geldi. Oruç, Eleni'ye aşkını itiraf ediyor. Adil, Esme'ye resti çekiyor. İşte Taşacak Bu Deniz 16. bölüm 2. fragman...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 27.01.2026 09:54
Taşacak Bu Deniz 16. bölüm 2. fragman: Oruç’tan Eleni’ye bomba itiraf!
  • Taşacak Bu Deniz dizisi, 16. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
  • Bu bölümde Oruç, Eleni'ye aşkını itiraf ediyor ve Adil, Esme'ye konağa dönmesi için baskı yapıyor.
  • Başrollerini Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizi, her Cuma izleyiciyle buluşuyor.

Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Taşacak Bu Deniz, 16. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.

Son bölümde yaşanan düğümlerin nasıl çözüleceği tartışılırken diziden yeni fragman geldi.

Başrollerinde Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı dizide bütün restler çekilecek.

Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?

ORUÇ ELENİ'YE İTİRAF ETTİ

Adil, Esme’ye Şerif’in yanından ayrılıp konağa geri dönmesini söylüyor. Esme, ne yapacak?

Öte yandan Oruç, Eleni’ye aşkını itiraf ediyor. “Bu Furtuna’yı ateşe verip, seninle dünyanın öbür ucuna gidesim var!”

İşte Taşacak Bu Deniz 16. bölüm 2. fragman:

