Taşacak Bu Deniz 16. bölüm 2. fragman: Oruç’tan Eleni’ye bomba itiraf!

- Taşacak Bu Deniz dizisi, 16. bölümüyle izleyicileri ekran başına kilitleyecek.
- Bu bölümde Oruç, Eleni'ye aşkını itiraf ediyor ve Adil, Esme'ye konağa dönmesi için baskı yapıyor.
- Başrollerini Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe'nin paylaştığı dizi, her Cuma izleyiciyle buluşuyor.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Taşacak Bu Deniz, 16. bölümüyle ekranlara gelmeye hazırlanıyor.
Son bölümde yaşanan düğümlerin nasıl çözüleceği tartışılırken diziden yeni fragman geldi.
Başrollerinde Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’nin yer aldığı dizide bütün restler çekilecek.
Peki, yeni bölümde izleyicileri neler bekliyor?
ORUÇ ELENİ'YE İTİRAF ETTİ
Adil, Esme’ye Şerif’in yanından ayrılıp konağa geri dönmesini söylüyor. Esme, ne yapacak?
Öte yandan Oruç, Eleni’ye aşkını itiraf ediyor. “Bu Furtuna’yı ateşe verip, seninle dünyanın öbür ucuna gidesim var!”
İşte Taşacak Bu Deniz 16. bölüm 2. fragman: