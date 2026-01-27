Taşacak Bu Deniz 16. bölüm 2. fragman: Oruç’tan Eleni’ye bomba itiraf! Her Cuma TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşan Taşacak Bu Deniz dizisi, yeni bölümüyle ekranlara damga vuracak. Diziden beklenen yeni fragman geldi. Oruç, Eleni'ye aşkını itiraf ediyor. Adil, Esme'ye resti çekiyor. İşte Taşacak Bu Deniz 16. bölüm 2. fragman...