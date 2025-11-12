Konserlerini iptal etti! Blok3'ten acı haber sonrası açıklama...

- Ünlü rap şarkıcısı Blok3, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerler için konserlerini 3 gün süreyle iptal etti.
- Sosyal medyadan yaptığı açıklama, birçok kişi tarafından takdirle karşılandı.
- Hayatını kaybeden askerlerin ailelerine ve milletimize başsağlığı diledi.
Şarkıları ile gündemin tanınan isimlerinden olan ünlü rapçi Blok3, konserlerini iptal etmesiyle dikkat çekti.
Hakan Aydın, Gürcistan’da düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerlerimizin ardından 3 gün boyunca planlanan konserlerini iptal ettiğini duyurdu.
Blok3'ün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takdir topladı.
AÇIKLAMA GELDİ
Ünlü rapçi, şu sözlerle açıklamada bulundu:
''Azerbaycan’dan ülkemize gelmek üzere yola çıkan kargo uçağının düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendik.
Hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize sabır diliyoruz.
BLOK3, olarakönümüzdeki konserlerimiziileri bir tarihe erteliyoruz."