Korhan Berzeg olayı 2024! Kayıp ekonomist Korhan Berzeg kimdir, nerede kayboldu, bulundu mu... Kaybolduktan 312 gün sonra bulunan kemik parçaları bulunan Ekonomist Korhan Berzeg olayı ve detayları haberimizde...

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Neredeyse bir yıldır kayıp olan ünlü ekonimist Korhan Berzeg olayında yeni bir gelişme yaşandı.

Berzeg'in evine yaklaşık 4 kilometre uzakta insana ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulununca arama ekipleri yeniden çalışmalara başladı.

Sosyal medyanın gündemine gelen olay merak konusu oldu.

Peki, Korhan Berzeg kimdir? Korhan Berzeg nerede kayboldu, bulundu mu? İşte detaylar...

Korhan Berzeg kimdir

Korhan Berzeg, 1940 yılında Balıkesir'de dünyaya geldi.

Berzeg, uzun yıllar İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) profesör olarak Ekonimi üzerine öğretim üyeliği yaptı.

Ünlü ekonimist Korhan Berzeg, aynı zamanda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in de üniversitede hocası.

Daha sonra Amerika'ya giden Berzeg, Dünya Bankası'nda görev yaptı ve emekli oldu.

Korhan Berzeg olayı

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatıldı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış, ancak herhangi bir ize rastlayamadı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu Berzeg ailesi tarafından teşhis edildi. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti.

Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamadı.

23 Nisan'da Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunmuş ve bunlar, ekipler tarafından incelemeye alındı.

Son gelişme

Yapılan çalışmada, kemik parçalarından alınan DNA'nın Korhan Berzeg'in kızı Nisa Berzeg'den alınan DNA ile eşleştiği öğrenildi.

Kemik parçalarına ulaşılan 83 yaşındaki ekonomist Korhan Berzeg'in eşi Angela Berzeg, kızı Nisa Berzeg ve köpekleri 'Tina' Büyükada'daki evlerine girerken görüntülendi.

Aile, soruları yanıtsız bıraktı.