Kötü Kan'ın Nazan'ı Damla Sönmez'in asıl adını duyan şoke oldu! Meğer kimlikteki ismi...

Editör: Yağmur Dinç
1987 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Damla Sönmez, üniversite eğitimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda tamamladı.
Asıl çıkışını Güllerin Savaşı dizisi ile yakalayan Sönmez, akabinde; Aşk ve Gurur, Masum Değiliz, Çukur, Alev Alev ve Maviye Sürgün gibi yapımlarda rol aldı.
37 yaşındaki oyuncu, bir süre ekranlara ara vermesinin ardından geri döndü.
NOW TV'de başlayan Kötü Kan dizisinde başrolde yer alan Damla Sönmez, "Nazan" karakterini canlandırıyor.
İzleyicilerin merak konusu olan Damla Sönmez hakkında bilgiler gündeme gelirken, asıl adını öğrenenler şaşırıyor.
TİLYA DAMLA SÖNMEZ
İki isim kullanan Damla Sönmez'in ilk adı aslında "Tilya".
Tilya ismi ıhlamur çiçeğinin bir başka anlamı olarak biliniyor.