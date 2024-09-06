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Kötü Kan'ın Nazan'ı Damla Sönmez'in asıl adını duyan şoke oldu! Meğer kimlikteki ismi...

Kötü Kan'ın Nazan'ı Damla Sönmez'in asıl adını duyan şoke oldu! Meğer kimlikteki ismi... Bir süredir ekranda olmayan Damla Sönmez, NOW TV'nin yeni dizisi Kötü Kan ile geri döndü. Nazan karakterini canlandıran Sönmez hakkında detaylar merak uyandırdı. Ünlü oyuncunun asıl adı duyanları şaşırttı!