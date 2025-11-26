Kral Kaybederse finali açıklandı! İşte hikayenin sonu...

- Kral Kaybederse dizisi, Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün başrollerini paylaştığı ve Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden uyarlanan bir yapımdır.
- Dizi, 9 Aralık 2025'te final yapacak ve Kenan Baran'ın dramatik bir şekilde vefatını anlatacaktır.
- İzleyiciler, final bölümü için heyecanla beklemektedir.
Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan ve Star TV'de ekrana gelen Kral Kaybederse, final yapıyor.
Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar ve Aslıhan Gürbüz'ün yer aldığı dizi, fragmanında "son 3 bölüm" sinyali vermişti.
Kenan Baran'ın zirveden sıfıra hikayesini anlatan Kral Kaybederse, üzücü bir sonla bitiyor.
Dizinin takipçileri, "Kral Kaybederse final bölümü ne zaman" merak etti.
KRAL KAYBEDERSE FİNALİ
Kral Kaybederse dizisine ait sosyal medya üzerinden yapılan açıklamaya göre, dizinin 9 Aralık 2025 Salı günü final yapması bekleniyor.
Eğer kitabın sonuna sadık kalınırsa Kral Kaybederse dizisinin sonunda Kenan Baran kalp krizinden vefat edecek, hayatı dramatik bir şekilde sona erecek