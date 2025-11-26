Kral Kaybederse finali açıklandı! İşte hikayenin sonu... Başrollerinde Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz gibi ünlü oyuncuların yer aldığı Kral Kaybederse, final yapacak. İzleyiciler, son bölüm tarihini ve detayları merak ediyor. İşte, final bilgileri...