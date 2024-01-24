Kübra dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Kübra 2. sezon tarihi Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix yapımı Kübra dizisi, büyük ilgi görüyor. Diziyi bir solukta bitirenler, ikinci sezon araştırmalarına başladı. Peki, 2. sezon gelecek mi? Küvra dizisi 2. sezon ne zaman? İşte detaylar...

ensonhaber.com

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan "Kübra" dizisi, Netflix'te izleyicilerle buluştu.

8 bölümden oluşan Kübra dizisinin başrolünde Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora yer alıyor.

Dizi, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan genç bir adamın hayatını konu alıyor.

Kübra'yı izleyip bitirenler, ikinci sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.

Peki, Kübra dizisi 2. sezon olacak mı? İşte akıbeti ve detaylar...

Kübra dizi konusu

Gökhan, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan genç bir adamdır. Hayatının aşkı ile evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatı, bir gün parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan gelen bir mesajla alt üst olur. Kübra isimli bir hesaptan gelen mesajda, kimsenin bilmediği olaylar hakkında birtakım bilgiler yer almaktadır. Gökhan'ın mesajlaşması devam ettikçe, kendisini seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir durumun içinde bulur.

Kübra dizisi oyuncuları

Çağatay Ulusoy

Aslıhan Malbora

Ahsen Eroğlu

Ahmet Mümtaz Taylan

Nazan Kesal

Cihan Talay

Aytek Şayan

Cemalettin Çekmece

Erdem Şenocak

Netflix Kübra dizisi 2. sezon

Netflix'in iletişim ajansından yapılan açıklamada, dizinin 2. sezonunun onaylandığı duyuruldu. Ancak, yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.