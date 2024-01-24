Kübra dizisi 2. sezon yayınlanacak mı? Netflix Kübra 2. sezon tarihi

Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarlanan "Kübra" dizisi, Netflix'te izleyicilerle buluştu.
8 bölümden oluşan Kübra dizisinin başrolünde Çağatay Ulusoy ve Aslıhan Malbora yer alıyor.
Dizi, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan genç bir adamın hayatını konu alıyor.
Kübra'yı izleyip bitirenler, ikinci sezonun yayınlanıp yayınlanmayacağını merak ediyor.
Peki, Kübra dizisi 2. sezon olacak mı? İşte akıbeti ve detaylar...
Kübra dizi konusu
Gökhan, İstanbul'un arka sokaklarında yaşayan genç bir adamdır. Hayatının aşkı ile evlenmek için hayatını düzene sokmaya çalışan Gökhan'ın hayatı, bir gün parçası olduğu sanal arkadaşlık grubundan gelen bir mesajla alt üst olur. Kübra isimli bir hesaptan gelen mesajda, kimsenin bilmediği olaylar hakkında birtakım bilgiler yer almaktadır. Gökhan'ın mesajlaşması devam ettikçe, kendisini seçilmiş kişi olduğuna inandığı bir durumun içinde bulur.
Kübra dizisi oyuncuları
Çağatay Ulusoy
Aslıhan Malbora
Ahsen Eroğlu
Ahmet Mümtaz Taylan
Nazan Kesal
Cihan Talay
Aytek Şayan
Cemalettin Çekmece
Erdem Şenocak
Netflix Kübra dizisi 2. sezon
Netflix'in iletişim ajansından yapılan açıklamada, dizinin 2. sezonunun onaylandığı duyuruldu. Ancak, yeni sezonun yayın tarihiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.