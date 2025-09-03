Kübra Süzgün kimdir, kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı?

2017 yılında şimdiki adıyla NOW TV'de yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, bir döneme damga vurmuştu.

Başrollerinde Özge Özpirinççi ve Caner Cindoruk'un rol aldığı dizi, konusu ile de gündemden düşmemişti.

Dizide Özge Özpirinçci'nin kızına hayat veren çocuk oyuncu Kübra Süzgün'e dair ilginç iddialar ortaya çıktı.

Süzgün'ün ailesi tarafından yönetildiği belirtilen bir hesaptan oldukça büyük iddialar ortaya atıldı.

Aile, "Kızımız Kübra Süzgün ve ailesini adliyelerde borsa yaparak bizden 6 yıldır kaçan 'Kadın' dizisinin başrol oyuncusu! Allah senin o başımıza bela ettiğin suç örgütü üyesi Nail Gönenli ile birlikte belanı versin inşallah!" gibi cümleler kullandı.

Akabinde ise "Kübra Süzgün kimdir" merak konusu oldu.

İşte, Kübra Süzgün hakkında bilgiler...

KÜBRA SÜZGÜN KİMDİR?

2009 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Kübra Süzgün, çocuk yaşta başladığı oyunculuk kariyeriyle kısa sürede ekranların tanınan yüzlerinden biri olmayı başardı.

Henüz 6 yaşındayken “Arka Sokaklar” dizisinde rol alarak oyunculuk yolculuğuna adım atan Süzgün, doğal tavırları ve güçlü oyunculuğuyla dikkat çekti.

Ardından “Yaz’ın Öyküsü”, “Kördüğüm” ve “Mayıs Kraliçesi” gibi dizilerde farklı karakterlere hayat verdi. Ancak asıl çıkışını, “Kadın” dizisinde canlandırdığı Nisan Çeşmeli karakteriyle yaptı.

Küçük yaşına rağmen sergilediği gerçekçi performans, izleyicilerden tam not aldı ve onu Türkiye’nin en yetenekli genç oyuncuları arasına taşıdı.

Dizi projelerinin yanı sıra sinemada da boy gösteren Süzgün, “Cingöz Recai: Bir Efsanenin Dönüşü” filminde Zeynep karakteriyle, “Resimdeki Sevgili” filminde ise Merve rolüyle izleyici karşısına çıktı.

2020 yılında FOX TV’de yayınlanan “Çocukluk” dizisinde Mozi karakteri ile de büyük beğeni topladı.