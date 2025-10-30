Kuruluş Orhan dizisindeki Şahinşah Bey gerçekte kim? İşte tarihteki yeri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ATV’nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan, sezonun ilk bölümüyle dün akşam izleyici karşısına çıktı.

Dizi Osmanlı’nın temellerinin atıldığı yılları konu alırken, karakterleriyle de izleyicileri ekran başına kilitlemeyi başardı.

Dizideki güçlü figürlerden biri olan Şahinşah Bey, tarihi geçmişiyle merak konusu oldu.

Peki, tarihte Şahinşah Bey kimdir? İşte Şahinşah Bey ve Barış Falay hakkında tüm detaylar…

ŞAHİNŞAH BEY KİMDİR?

Osman Bey’in en yakın yol arkadaşı olarak tanıtılan Şahinşah Bey, cesareti, kararlı duruşu ve açık sözlülüğüyle hikayede önemli bir yer ediniyor.

“Gelenek yanılmaz, yenilik maceradır” sözüyle karakterini özetleyen Şahinşah Bey, hem eski Türk beylerinin bilgelik anlayışını hem de savaşçı ruhunu temsil ediyor.

BARIŞ FALAY KİMDİR?

9 Nisan 1972’de Balıkesir’de doğan Barış Falay’ın ailesinin kökenleri Bosna, Girit ve Orta Asya’ya uzanıyor.

Babasının memuriyeti nedeniyle çocukluk yıllarında Ankara ve Diyarbakır gibi birçok şehirde yaşadı. Eğitimini Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü'nde tamamlayan oyuncu, mezuniyetinin ardından sahne sanatlarına adım attı.

Tiyatrodan televizyona uzanan kariyerinde Ezel, Medcezir ve Menajerimi Ara gibi başarılı dizilerde unutulmaz performanslar sergileyen Falay, son olarak Ömer dizisinde “Reşat” karakteriyle izleyici karşısına çıkmıştı.

Barış Falay, oyuncu Esra Ronabar ile 2006 yılında evlendi ve çiftin Rüzgar Mavi adında bir oğulları bulunuyor.

Usta oyuncu, şimdi de Kuruluş Orhan’da Şahinşah Bey karakteriyle tarihi bir role hayat veriyor.