Taşacak Bu Deniz’in Oruç’u bakın nereli çıktı: İşte memleketi…

TRT 1’in cuma akşamlarına damga vuran yapımı Taşacak Bu Deniz, bu akşam yayınlanacak yeni bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor.

Güçlü senaryosu ve duygusal sahneleriyle dikkat çeken dizinin başrollerini Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysak, Burak Yörük ve Ava Yaman paylaşıyor.

Dizide hikayenin kilit isimlerinden biri olarak öne çıkan Oruç karakteri, izleyicilerin en çok merak ettiği roller arasında.

Oruç’a hayat veren Burak Yörük, performansıyla olduğu kadar özel hayatına dair merak edilen detaylarla da gündeme geliyor.

Başarılı oyuncunun aslen nereli olduğu merak ediliyor.

MEMLEKETİ MERAK KONUSU OLDU

26 Mayıs 1995’te İstanbul’da dünyaya gelen ünlü oyuncu Burak Yörük, anne tarafından Arnavut kökenli.

30 yaşındaki Yörük, oyunculukla çok erken yaşlarda tanışarak kariyerine çocuk oyuncu olarak adım attı.

Sanata olan ilgisini eğitimle pekiştiren Burak Yörük, 14 yaşından itibaren çeşitli kurumlarda profesyonel oyunculuk eğitimi aldı.

Şimdilerde Taşacak Bu Deniz dizisinde Oruç karakterine hayat veriyor.