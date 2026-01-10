Taşacak Bu Deniz 14. bölüm fragmanı: Esme ve Şerif kol kola…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TRT1 ekranlarında izleyiciyi her bölümde ekran başına kilitleyen Taşacak Bu Deniz, son bölümüyle yeniden gündemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.

Bir haftalık aranın ardından yayınlanan 13. bölümüyle reyting listesindeki yerini korudu.

Deniz Baysal, Ava Yaman ve Ulaş Tuna Astepe’yi buluşturan yapımın merakla beklenen 14. bölüm fragmanı yayınlandı.

Peki, yeni bölümde neler olacak?

FADİME'Yİ İSTEMEYE GELİYORLAR

Dizinin yeni bölümünde İso ve Fadime'nin birbirini sevdiğini gören Adil, evlenmelerine izin veriyor. Furtunalılar Fadime'yi istemeye geliyor.

Esme, Koçari konağına Şerif'le kol kola giriyor. Esme ve Şerif'i gören Adil ne yapacak?

İşte Taşacak Bu Deniz 14. bölüm fragmanı: