Kuruluş Orhan dizisinden efsane anlar: Nefes kesti

Kuruluş Orhan'ın dün 3. bölümü, ATV ekranlarında yayınladı...

"Kuruluş Orhan" dizisi, Burak Özçivit'in başrolünden ayrıldığı "Kuruluş Osman" dizisinin devamı olarak ekrana geliyor.

Yeni başrol oyuncusu "Orhan'ı" canlandıran Mert Yazıcıoğlu olan diziden geçtiğimiz haftalarda tanıtım gelmişti.

Ekrana gelen yeni sezonun ilk iki bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizi, bu sefer 3. bölümü ile nefes kesti.

ORHAN BEY BÜYÜK SIRRI ÖĞRENDİ

Dizinin en dikkat çeken sahnelerinden birisi ise Orhan Bey'in Osman Bey'i zehirlediklerini öğrenmesi oldu.

Osman Bey'in başına gelenleri öğrenen Orhan Bey ise o anlarda neye uğradığını şaşırdı.

Düşmanları tek hamleyle yere seren Orhan Bey'in bu sahnesi, diziye de damga vuran bir an oldu.

DEV PRODÜKSİYON

Bozdağ Film Platosu’nda özel olarak inşa edilen setlerde çekilen dizide, dönemin atmosferini yansıtmak için 20 bin metrekarelik bir alan kullanıldı.

Kurulan şehir, kale ve oba yapılarıyla gerçekçi bir tarih sahnesi oluşturuldu.

İlk bölüm çekimlerinde 10 binden fazla yardımcı oyuncu görev alırken, 50 kişilik koreografi ekibi de savaş sahneleri için haftalar süren özel eğitimlerden geçti.

SİNEMATİK KALİTE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Yapım ekibi, Kuruluş Orhan’ın yalnızca bir tarih dizisi olmadığını, aynı zamanda sinematik kalitede bir prodüksiyon olarak hazırlandığını vurgulanırken diziyi izleyen kişilerden de bu sinematik aktarım tam not aldı.

İlk bölümden itibaren yüksek ilgi gören Kuruluş Orhan dizisi, reytinglerde zirveye yerleşti.

DİZİDEKİ ÇADIRLAR EL YAPIMI

Obalardaki el yapımı çadırlar, Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi.

Müzisyen Zeynep Alasya'nın 50 farklı temada yaptığı besteler, farklı orkestralar tarafından seslendirildi.