Kuruluş Orhan'a kritik transfer: Orhan'ın ezeli rakibi olacak...

- Kuruluş Orhan dizisine ünlü oyuncu Mustafa Üstündağ katıldı.
- Üstündağ, dizide Orhan Bey'in en büyük rakibi Demirhan Han'ı canlandıracak.
- Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu dizi, yeni oyuncularla güçleniyor.
ATV'nin iddialı dizisi Kuruluş Orhan, sezonda yine adından söz ettiriyor.
Mert Yazıcıoğlu'nun başrolde olduğu diziye yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.
Bülent İşbilen’in yönettiği Bozdağ Film imzalı diziye çok iddialı bir oyuncu daha giriyor.
DEMİR HAN GELDİ
Birsen Altuntaş'ın haberine göre; başarılı oyuncu Mustafa Üstündağ “Kuruluş Orhan”ın kadrosuna katıldı.
Üstündağ “Kuruluş Orhan”da Demirhan Han rolüne hayat verecek.
Orhan beyin en zorlu rakibi olarak seyirci karşısına çıkacak.