A.B.İ. dizisi bu akşam var mı? İşte yeni bölüm tarihi

Ramazan Bayramı haftası nedeniyle televizyon kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti. Salı günlerinin vazgeçilmezi A.B.İ. dizisinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu oldu. İşte 17 Mart ATV yayın akışı…
Ramazan Bayramı haftasına girilmesiyle birlikte gözler kanalların yayın akışlarına çevrildi.
Salı günleri ATV ekranlarında yayınlanan A.B.İ. dizisinin yeni bölümü ise merak konusu oldu.
Başrollerinde Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu’nun yer aldığı dizi hakkında araştırmalar hız kazandı.
Peki, bu akşam A.B.İ. dizisi yayınlanacak mı? Yeni bölüm ne zaman? İşte yayın akışı…
BU AKŞAM A.B.İ. VAR MI?
ATV 17 Mart Salı tarihli yayın akışında değişiklik yapmadı. Yayın akışına göre A.B.İ dizisinin yeni bölümü bu akşam izleyici karşısına çıkacak.
17 MART ATV YAYIN AKIŞI
06:30 – Aile Saadeti
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
14:00 – Mutfak Bahane
16:00 – Esra Erol’da
18:40 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:40 – atv Ana Haber
20:00 – A.B.İ. (10. Bölüm)
00:20 – Kuruluş Orhan (17. Bölüm)
02:45 – Mevlid ve Süleyman Çelebi
03:45 – Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur