Abone ol: Google News

Kuruluş Orhan'dan müjde: Yayın günü açıklandı

Yeni adıyla Kuruluş Orhan dizisi, atv ekranlarında yayın hayatına devam ediyor. Yeni sezonu dört gözle beklenen devam dizisi için yayın tarihi de belli oldu.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.10.2025 09:29
Kuruluş Orhan'dan müjde: Yayın günü açıklandı

"Kuruluş Orhan" dizisi, Burak Özçivit'in başrolünden ayrıldığı "Kuruluş Osman" dizisinin devamı olarak ekrana gelecek.

Yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu olan diziden geçtiğimiz günlerde tanıtım gelmişti.

Yayın tarihi açıklanmayan Kuruluş Orhan'dan yeni bir müjde daha geldi.

İŞTE YAYIN GÜNÜ

atv'den yapılan açıklamayla heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu.

Kuruluş Orhan dizisi 29 Ekim Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.

Öte yandan; Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi isimler de kadroda yer alacak.

Medya Haberleri