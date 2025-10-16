Kuruluş Orhan'dan müjde: Yayın günü açıklandı

"Kuruluş Orhan" dizisi, Burak Özçivit'in başrolünden ayrıldığı "Kuruluş Osman" dizisinin devamı olarak ekrana gelecek.
Yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu olan diziden geçtiğimiz günlerde tanıtım gelmişti.
Yayın tarihi açıklanmayan Kuruluş Orhan'dan yeni bir müjde daha geldi.
İŞTE YAYIN GÜNÜ
atv'den yapılan açıklamayla heyecanla beklenen dizinin yayın tarihi belli oldu.
Kuruluş Orhan dizisi 29 Ekim Çarşamba günü izleyici karşısına çıkacak.
Öte yandan; Barış Falay, Bennu Yıldırımlar, Şükrü Özyıldız, Burak Sergen gibi isimler de kadroda yer alacak.