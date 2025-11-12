Kuruluş Orhan'dan yeni tanıtım geldi: Heyecan yine dorukta

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

"Kuruluş Orhan" dizisi, Burak Özçivit'in başrolünden ayrıldığı "Kuruluş Osman" dizisinin devamı olarak ekrana geliyor.

Yeni başrol oyuncusu Mert Yazıcıoğlu olan diziden geçtiğimiz haftalarda tanıtım gelmişti.

Ekrana gelen yeni sezonun ilk iki bölümüyle dikkatleri üzerine çeken dizi, bu sefer 3. bölümü ile nefes kesecek.

ORHAN BEY RESTİ ÇEKTİ

Dizinin yayınlanan son tanıtımında; Osman Bey'in hastalandığı ve ölümle burun buruna geldiği görülürken, Orhan Bey ise babasından aldığı güçle cengi sürdürdü.

Ancak otağdaki ikilik, özellikle kadınlar arasında sorun çıkarmaya başladı...

Alaattin'i destekleyenlerin ikilik çıkarmaya çalıştığını fark eden Orhan Bey de, "Otağ'da bir olmuş belanızı ararsınız. Bundan gayrı gözüm üstünüzde. Görelim bakalım el mi yaban bey mi?" diyerek resti çekti.

DEV PRODÜKSÜYON

Bozdağ Film Platosu’nda özel olarak inşa edilen setlerde çekilen dizide, dönemin atmosferini yansıtmak için 20 bin metrekarelik bir alan kullanıldı.

Kurulan şehir, kale ve oba yapılarıyla gerçekçi bir tarih sahnesi oluşturuldu.

İlk bölüm çekimlerinde 10 binden fazla yardımcı oyuncu görev alırken, 50 kişilik koreografi ekibi de savaş sahneleri için haftalar süren özel eğitimlerden geçti.

SİNEMATİK KALİTE İZLEYİCİDEN TAM NOT ALDI

Yapım ekibi, Kuruluş Orhan’ın yalnızca bir tarih dizisi olmadığını, aynı zamanda sinematik kalitede bir prodüksiyon olarak hazırlandığını vurgulanırken diziyi izleyen kişilerden de bu sinematik aktarım tam not aldı.

İlk bölümden itibaren yüksek ilgi gören Kuruluş Orhan dizisi, reytinglerde zirveye yerleşti.

DİZİDEKİ ÇADIRLAR EL YAPIMI

Obalardaki el yapımı çadırlar, Türkmenistan'da projeye özel olarak üretildi.

Müzisyen Zeynep Alasya'nın 50 farklı temada yaptığı besteler, farklı orkestralar tarafından seslendirildi.