Kuruluş Osman 166. bölüm 2. fragman: Alaaddin gitti, bebek geldi! "Geldi, bebe geldi!" Kuruluş Osman yeni sezonuyla izleyicilere ekrana kilitledi. Diziden yeni fragman geldi. Gonca’nın doğumuyla duygusal anlar yaşanırken, Alaaddin’in yer almaması akıllarda soru işareti bıraktı. Alaaddin Bey öldü mü?

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Haber Merkezi

Tarihi diziler arasında önemli bir yer edinen Kuruluş Osman, yeni sezonun ilk bölümüyle izleyicilerden tam not aldı.

Burak Özçivit ve Özge Törer’in başrollerini paylaştığı dizi, yine aksiyon dolu sahneleriyle dikkat çekti. Merakla beklenen yeni bölüm fragmanı da yayınlandı.

Osman Bey’in yeni maceraları ve kurduğu stratejiler, izleyicileri ekran başına kilitlemeye devam edecek.

BEBEK GELDİ!

Dizinin yeni bölüm fragmanında Alaaddin'in yer almaması, ilk fragmandaki ölüm ihtimalini arttırdı.

Öte yandan Gonca Hatun'un doğumu, hem Osman Bey'i hem de Bala Hatun'un yüzünü güldürdü.

Peki, Alaaddin öldü mü? Gonca'ya bir şey olacak mı? İşte Kuruluş Osman 166. bölüm 2. fragman...