Leopar desenli kıyafetiyle Instagram'ı salladı! İşte, Nilsu Berfin Aktaş'ın o pozları...

Ünlü oyuncu Nilsu Berfin Aktaş güzelliği ile dikkat çekmeye devam ediyor.

1998 yılında Ankara'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Yetenek Evi Sanat Akademisi Oyunculuk Bölümü'nden mezun olmuştur.

Nilsu Berfin Aktaş ilk olarak 2018 yılında Geleceğin Starı isimli yarışma programı ile dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk isimli diziyle adını geniş kitlelere duyuran Nilsu Berfin Aktaş son olarak Show TV'nin Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde Gizem karakterine hayat vererek adından söz ettirmişti.

Nilsu Berfin Aktaş, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da sık sık gündem oluyor.

Nilsu Berfin Aktaş'ın Instagram hesabından yaptığı son paylaşım büyük beğeni topladı.

Leopar desenli bir elbise ile poz veren Nilsu Berfin Aktaş'ın o kareleri takipçileri tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

İşte beğeni toplayan o kareler...