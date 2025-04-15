Mahsun J 2. sezon tarihi belli oldu mu? Mahsun J 2. sezon ne zaman?

Hüseyin Topuz
GAİN platformunun merakla takip edilen dizisi Mahsun J'nin yeni sezon tarihi son günlerde gündemde yer alıyor.
Bilindiği üzere Mahsun J'nin ikinci sezon çekimleri 28 Ocak 2025 tarihinde başlamıştı.
Yapımcı firma tarafından yapılan açıklamada, dizinin yeni sezonunun 13 bölümden oluşacağı ve GAİN'de yayınlanacağı belirtildi.
İlk sezonu 26 Ocak 2024'te başlayan ve 8 Mart 2024'te 8. bölümüyle sezon finali yapan dizi, kısa sürede GAİN'in en popüler yapımlarından biri haline geldi.
Başrolünde Mahsun Karaca'nın yer aldığı dizinin yeni sezonunun ne zaman yayınlanacağı merak uyandırdı.
Peki, Mahsun J 2. sezon ne zaman yayınlanacak? İşte yanıtı...
Mahsun J 2. sezon ne zaman?
Mahsun J, 2. sezonuyla 25 Nisan'da yayında olacak.