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Manifest Lidya'nın sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Konserde görüntülendi...

Manifest grubu üyelerinden Lidya Pınar'ın özel hayatını merak eden takipçileri, sevgilisini duyunca şaşkınlık yaşıyor. Lidya'nın oyuncu sevgilisi, bakın kim çıktı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Manifest Lidya'nın sevgilisi ünlü oyuncu çıktı! Konserde görüntülendi...

Manifest, müzik dünyasına hızlı bir giriş yaparken, grup üyelerinden Lidya Pınar da kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

Sahne performansı, enerjisi ve sesiyle beğeni toplayan genç yetenek, sosyal medyada da büyük ilgi görüyor. 

Eğitim hayatına Rus Dili ve Edebiyatı bölümünde devam eden Lidya, aşk hayatıyla da merak ediliyor.

Manifest'in Lidya'sı, genç ve yakışıklı dizi oyuncusu Kaan Miraç Sezen ile aşk yaşıyor.

Kaan Miraç Sezen, grubun son konserine pembe giyerek katıldı.

Pembe, Lidya'nın Manifest rengini temsil ediyor.

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